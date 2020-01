Incidente all'ingresso Sud di Termoli, sul posto 118 e Vigili del fuoco

TERMOLI. Giornata drammatica a dir poco in basso Molise e a Termoli. Un nuovo incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sulla statale 87 Sannitica, in direzione Termoli, all'altezza di Cannito Marmi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso.

La vettura, una station wagon grigia, è uscita di strada. Quattro le persone trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, tutte di nazionalità estera.