TERMOLI. Bene le guardie ambientali (quando entreranno in servizio), bene le foto-trappole, bene la video-sorveglianza, male, malissimo, quello che troviamo a cielo aperto, in mezzo a insediamenti commerciali, anche frequentati da tantissime persone. Ci troviamo nel cuore della zona artigianale, in via dei Lecci, strada che collega via delle Acacie e via Corsica.

A metà strada più o meno, si trovano due complessi ormai abbandonati, l’ex hotel Rosa dei Venti e la Bentonite, in mezzo uno strada di nessuno, o di tutti quelli che ritengono di abbandonare e disfarsi dei rifiuti, da pneumatici a materassi, da Raee a semplici buste con plastica e secco.

Una vergogna, quello che abbiamo documentato in questo avvicendamento tra 2019 e 2020, sull’inciviltà non si brinda, va debellata. Assolutamente. Un biglietto da visita assurdo per chi e sono tanti, percorre quella strada per recarsi in decine di attività commerciali e artigianali, compreso il Punto. Possibile che non si decida di sorvegliarlo e così poter stangare e punire autentici sporcaccioni?