GUGLIONESI. Continuano gli atti vandalici a Guglionesi. Ad averne la peggio, questa volta, uno stabile su viale Marconi, in via di ristrutturazione. Lo stabile chiuso al pubblico da circa 40 anni, è stato rilevato da due imprenditori del posto per aprire una nuova gioielleria.

L'ex consorzio è stato soggetto a ingenti danni. Il lastrico solare è stato danneggiato. La guaina, posizionata qualche settimana fa, è stata letteralmente tagliata e strappata. Lasciando così dei buchi che si riversano nell'immobile.

Il lastrico era stato oltre che ristrutturato anche impermeabilizzato. Con questi danni, ora, però ci potrebbero essere delle infiltrazioni visto che l'area del lastrico è ad uso pubblico e non si può chiudere.

"Queste cose sono inaccettabili. È da dementi provocare questi danni. Ora la data di apertura slitterà, ma non solo, bisognerà cacciare altri soldi"- dicono gli imprenditori.