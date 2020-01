Alle 11 Montenero dà l'ultimo saluto ad Andrea Milone

MONTENERO DI BISACCIA. Si celebrano oggi, alle 11, i funerali del 49enne Andrea Milone, l’uomo deceduto ieri dopo 13 giorni trascorsi nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Timoteo.

All'alba del 22 dicembre, sul tratto di strada tra Montenero di Bisaccia e San Salvo, alla guida della sua auto era uscito di strada nel tentativo di evitare l'impatto con un cinghiale. Fu trasportato con gravi fratture agli arti inferiori dal 118 Molise con l’ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli. Tuttavia, le condizioni furono subito critiche, tanto da venire ricoverato in rianimazione e per lui ci fu anche l’appello a donare sangue. Purtroppo il decorso clinico non ha ingenerato miglioramenti e ieri mattina c’è stato il decesso.

Sul posto intervennero anche i Carabinieri della stazione di Montenero di Bisaccia. I funerali del 49enne, per cui la Procura non ha richiesto l’autopsia, avranno luogo oggi alle 11, nella chiesa di San Pietro Apostolo, Andrea Milone lascia la moglie e 3 figli. Sullo sfondo di questo dramma, resta il problema della proliferazione degli ungulati, che hanno causato la prima vittima del 2020.