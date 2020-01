Dopo la tragedia di caccia, a Guardialfiera i funerali di Felice Nicola Fratamico

GUARDIALFIERA. Si celebrano oggi i funerali del cacciatore morto sabato scorso per un tragico incidente. Il feretro di Felice Nicola Fratamico è stato restituito ieri alla famiglia, dopo l’autopsia compiuta dai medici legali dell’ateneo di Foggia, su incarico del Pm Ilaria Toncini della Procura di Larino. Sulla morte del pensionato, ucciso da un probabile colpo di rimbalzo di fucile al torace, com’è noto, la Procura frentana ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, anche se non risulta indagato nessuno al momento. Dopo l’esecuzione dell’esame autoptico, il magistrato ha dato nulla osta alla sepoltura.

I funerali avranno luogo alle 14 alla chiesa di Santa Maria Assunta. Resta in ballo anche l’eventuale incidente probatorio, accertamento irripetibile che vedrebbe ricostruire con tutti i protagonisti, meno il defunto, la scena di caccia al cinghiale. I Carabinieri della stazione di Guardialfiera stanno compiendo tutti gli atti d’indagine necessari per risalire a cosa è avvenuto nella drammatica giornata venatoria vissuta in contrada Camarda. Bisognerà effettuare esami balistici per individuare chi ha sparato.