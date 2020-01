Operaio morto in Sevel, stop produttivo il 7 gennaio sul primo turno

ATESSA. Dopo la morte di Cristian Terilli, avvenuta nella giornata di ieri nel reparto lastratura della Sevel di Atessa (Leggi), l'area dell'incidente è stata posta sotto sequestro. Sul corpo del 29enne è stata disposta l'autopsia. L'uomo lascia la moglie e due bambine.

Intanto è previsto uno stop produttivo per il primo turno del 7 gennaio.

Questo quanto comunicato dai sindacati ai lavoratori: "La direzione aziendale ha comunicato il senza lavoro per martedì 7 Gennaio per il primo turno di lavoro per il tragico evento avvenuto nel reparto lastratura ed il parziale sequestro dell'area interessata. Seguiranno ulteriori comunicazioni."