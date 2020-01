Trovato senza vita nel letto a soli 29 anni

ISERNIA. E' stato trovato morto nel letto presso la sua abitazione in vico Sant'Antonio a Isernia un 29enne ucraino, attualmente residente a Isernia e che per molti anni aveva vissuto a Rocchetta al Volturno con la sua famiglia. Non si avevano più notizie del ragazzo dal 31 dicembre scorso. Più volte la madre si è recata presso l’abitazione, dove viveva da solo, mentre lei assisteva come badante due anziani. Poi si è rivolta alla Polizia, che è entrata coi Vigili del fuoco in casa e l’hanno trovato senza vita, come hanno constatato i medici del 118. Al momento sconosciute le cause del decesso, nelle prossime ore il magistrato potrà anche dare disposizioni per una eventuale autopsia.