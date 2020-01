TERMOLI. Vergogna e ancora vergogna! Gli atti vandalici sono da condannare sempre, a prescindere, ma quando questi vengono perpetrati contro tombe e cappelle al cimitero dove riposano nostri cari defunti subentrano lo sdegno e la rabbia non solo dei parenti dei defunti oltraggiati, ma dovrebbe montare la rabbia di tutte le persone civili e delle istituzioni.

Già in passato il nostro cimitero ha subito raid di questo infame tipo, ricordiamo in passato i furti di statue e portafiori di rame, oggi il nostro amico lettore, Francesco, ci denuncia danni ingentissimi sulla tomba del fratello Antonio, porta lumi e portafiori in frantumi, vasi davanti ad una cappella chiaramente presi a calci e altre nefandezze del genere.

Ora non sappiamo se è presente presso il cimitero un servizio di sorveglianza per mezzo telecamere, perché sappiamo che gli operai che lavorano lì, siccome sono impegnati nel vasto perimetro del camposanto non possono tenere tutta l'area sotto controllo.