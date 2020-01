E' morto nel sonno a causa di un malore, la salma del 29enne restituita ai familiari

ISERNIA. E' morto nel sonno a causa di un malore. Questo quanto accertato e riscontrato dalla Squadra Mobile di Isernia e dalla Procura sul ragazzo di 29 anni, di origini ucraine, rinvenuto morto nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione in Vico Sant'Antonio a Isernia. I familiari non avevano sue notizie dal 31 dicembre e solo ieri è scattato l'allarme da parte della mamma che lavora come badante a Isernia.

E' intervenuta la Polizia e il 118, lo hanno trovato nel suo letto senza alcun elemento che potesse presagire una morte violenta. Il magistrato di turno, Marco Gaeta, ha ritenuto sufficienti gli elementi raccolti e ha concesso il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia, non ritenendo necessari ulteriori esami quali quelli autoptici.