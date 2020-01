Operaio morto alla Sevel, sei gli indagati: martedì l'autopsia

ATESSA. Per la tragica morte in fabbrica del 29enne manutentore Cristian Terilli la Procura di Lanciano, competente per territorio, ha iscritto sei persone nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Si tratta dei responsabili delle 3 aziende coinvolte e dei relativi responsabili della sicurezza, ossia Fca-Sevel, Comau e l'azienda cassinate Sinergia.

Martedì, all'ospedale di Chieti, ci sarà l'autopsia sulla salma del ragazzo, morto venerdì 3 gennaio alla Sevel, dopo il feretro sarà restituito ai familiari. Indagano i Carabinieri di Atessa, che hanno sequestrato l'area di lavoro dove è avvenuto l'infortunio mortale. Lutto cittadino al comune di residenza di Pignataro Interamnia, Cristian era sposato con due bimbi piccoli.