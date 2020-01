Giovane arrestato in albergo, mandato di cattura per furto aggravato

TERMOLI. Gli agenti del commissariato di via Cina si sono recati presso la struttura ricettiva, dove soggiornava in questi giorni, e hanno arrestato un ragazzo classe 1992, su cui pendeva un mandato di cattura spiccato dal Tribunale di Bari. Il giovane, originario di San Severo, è accusato di furto aggravato. L'uomo si era reso irreperibile, ma è stato rintracciato nell’hotel termolese. Ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.