Approfittano della messa dell'Epifania e svaligiano la canonica a Difesa Grande

TERMOLI. Hanno atteso che tutti entrassero in chiesa, alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli, ieri pomeriggio e stavolta a riempire la calza sono stati loro, i ladri. Con oro e soldi. In fumo la colletta per i detenuti del carcere di Larino. Ad accorgersi del furto il parroco don Gabriele Morlacchetti e don Antonio Lazzaro, che ci ha rimesso anche documenti e portafogli.

I malviventi hanno sicuramente studiato il colpo nei minimi particolari, portandosi dietro la fiamma ossidrica per aprire la cassaforte a muro della canonica, in cui sono riusciti a penetrare attraverso una finestra del bagno, che si trova nella parte posteriore della struttura parrocchiale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato con la scientifica.