Dramma alla Sevel, conclusa l'autopsia: mercoledì pomeriggio i funerali di Cristian Terilli

CHIETI. E' stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Cristian Terilli, l'operaio 29enne morto schiacciato venerdì 3 gennaio mentre stava facendo dei lavori di manutenzione nel reparto lastratura della Sevel di Atessa (Leggi).

Dall'esame autoptico effettuato dal'anatomopatologo Domenico Angelucci è emerso che a provocare la morte dell'uomo, avvenuta sul colpo, è stato un "trauma toracico chiuso con frattura della colonna vertebrale". Effettuati come consuetudine gli esami esami istologici e tossicologici, ma per i quali si dovrà attendere.

Il corpo del giovane è stato restituito ai familiari e domani pomeriggio si svolgeranno i funerali a Pignataro Interamna (Frosinone). Il sindaco Benedetto Murro ha annunciato il lutto cittadino. L'ultimo saluto è previsto per le 14.30 nella chiesa Santissimo Salvatore. Il ragazzo lascia la moglie e due bambine piccole.

Intanto l'azienda in una riunione con i rappresentati dei lavoratori, in merito al tragico accaduto, ha cercato di fare chiarezza:



"L'azienda ha cercato di fornire alla Rls quante più informazioni in loro possesso (la magistratura sta effettuando le indagini, ponendo sotto sequestro l'area interessata e anche l'Azienda ha poche informazioni).

Il tragico evento è accaduto in lastratura, linea fiancate corte di sinstra. La linea in oggetto è lunga 87 metri ed è composta da 19 robot. Da premettere che si trattava di manutenzione straordinaria di sostituzione dei 5 tiranti della linea fiancate di sinistra e che tale manutenzione straordinaria Sevel era stata affidada in appalto alla Comau come ditta costruttrice dell'impianto e che quest'ultima aveva appaltato a Sinergia (ditta che opera da diverso tempo in Fca). L'incidente è accaduto alle ore 12:31, l'addetto defunto è rimasto schiacciato dal gruppo banchetto sollevamento mentre effettuava la sostituzione del quinto e ultimo tirante previsto dall'intervento di manutenzione straordinaria. Da quello che l'Azienda ci riferisce, tutto procedeva secondo la tabella degli orari di programmazione.

L'intervento dei soccorsi interni è stato immediato, ma da subito il polso non rispondeva.

Non appena ci saranno altre informazioni più dettagliate, la Rls sarà riconvocata per avere ancora più informazioni dettagliate per fare luce sul tragico evento."