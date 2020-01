Il giallo di Victorine Bucci stasera su Rai Tre a "Chi l'ha visto?"

TERMOLI. Assumerà risonanza nazionale a tre settimane ormai dalla sua scomparsa il caso di Victorine Bucci, la donna di colore, adottata a Larino da quando era in età scolare, di cui non si ha notizia dalla serata dalla serata di mercoledì 18 dicembre. Una vicenda su cui stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Larino, coordinati dalla Procura frentana. Nei primi giorni di ricerca, il ritrovamento del cellulare, di cui però cambiò scheda sim, portò i sommozzatori di Campania e Abruzzo dei Vigili del fuoco a scandagliare i fondali del porto di Termoli. Vanamente. Manca all’appello la Fiat Panda rossa, scomparsa nel nulla come la sua proprietaria. Dopo due settimane di oblio, un gruppo di amici si è rivolto con una mail alla trasmissione Chi l’ha visto?, che seppur non ha ancora (a ieri sera) inserito Vicky nel gruppo delle persone scomparse, disponibili sul sito web del programma, domenica scorsa a Termoli è giunta la troupe con Veronica Briganti. Hanno provato a sentire l’ex compagno della Bucci e la madre, ma non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Stasera, nella prima puntata del 2020, Federica Sciarelli cercherà di fare luce sulla sparizione della 42enne.