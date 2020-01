Colpisce al volto con un bicchiere di birra un 13enne che suonava nella serata della Pasquetta

SANTA CROCE DI MAGLIANO. C’è chi ha tentato concretamente di rovinare l’atmosfera di festa della Pasquetta a Santa Croce di Magliano. Pecora nera di una comunità che con grande partecipazione come sempre, sia in Piazza Crapsi che poi per le strade dove i numerosi gruppi di giovani si erano recati per portare la serenata della Pasquetta ad amici e parenti.

Un episodio spiacevole è avvenuto in un locale dove un ultracinquantenne per motivi ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, ha colpito con un bicchiere di birra al volto di un ragazzino di 13 anni che stava suonando la fisarmonica con i suoi amici. L’episodio ha richiesto l’intervento del 118 e dei Carabinieri e il ragazzino è stato portato in ospedale. Un brutto episodio che ha turbato la bellissima manifestazione.