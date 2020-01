Processo Evelin, all'Aquila udienza preliminare per i 21 indagati

L'AQUILA. E' iniziato questa mattina all'Aquila il processo Evelin, quello che ha il nome dell'omonima operazione scattata il 30 novembre 2018 e che ha portato all'arresto di una banda di albanesi dedita allo spaccio di stupefacenti (LEGGI).

Questa mattina si è tenuta l'udienza preliminare che è stata rinviata per alcuni difetti di notifica. Presenti in aula il pm Gallo e il giudice Guendalina Buccella.

Sono 21 gli indagati che dovranno rispondere delle accuse di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti quali cocaina ed eroina, detenzione ai fini di spaccio e detenzione e porto illegale di armi.

Si tratta di: A.B. albanese classe 1983, I.B. rumeno classe 1977, B.A.M. rumena classe 1987, B.E. albanese classe 1980, B.D. albanese classe 1990, B.E. albanese classe 1960, B.C. rumeno classe 1976, C.A. albanese classe 1979, C.E. albanese classe 1986, C.M. pugliese classe 1960 residente in Molise, C.B. abruzzese classe 1970, D.O.B, pugliese classe 1987, I.R. abruzzese classe 1967, I.S. abruzzese classe 1993, N.F. pugliese classe 1963, R.N. abruzzese classe 1990, R.A. pugliese classe 1983, S.B. albanese classe 1994, T.C. albanese classe 1969, T. E. albanese classe 1979 e X.A. albanese classe 1990.



A difenderli gli avvocati: Fiorenzo Cieri, Antonino Cerella, Carlo Perrozzi, Carmine Petrucci, Alessandro Carriero, Antonio Valentini, Marisa Berarducci, Nicoletta Peri, Giovanni Di Santo, Alessandro Orlando, Ruggiero Romanozzi, Felice Marco Nozzi, Alessio Maria Mucci, Masimiliano Baccalà, Ciro Nardelli, Luigi Marinelli e Marco Sciascio.

La prossima udienza è fissata per il 18 marzo.