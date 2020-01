TERMOLI. Inviata della Vita in diretta al porto di Termoli per il caso della scomparsa di Victorine Bucci. In studio anche la nota criminologa Roberta Bruzzone.

La giornalista della Rai, Lucilla Masucci, è riuscita a parlare sia con la madre di Vicky che col compagno, che ha raccontato come siano andati a cena fuori la sera stessa della scomparsa, prima di litigare.

Una versione che poi si è arricchita col fatto che tornati a casa, lui è uscito nuovamente per comprare le sigarette e lei quando è rincasato definitivamente era sparita, assieme alla Fiat Panda Rossa introvabile.

L'ultimo a vedere la donna sarebbe stato il fratello dello stesso compagno, a cui si sarebbe rivolto l'uomo vista la condizione agitata della sua donna.

Una versione che è stata ritenuta non credibile dalla Bruzzone.