TERMOLI. «Aiutateci a trovare Vicky, qualcuno l’ha vista?»

Si chiude così un servizio molto lungo, dettagliatissimo, che la trasmissione cult di Rai 3, condotta da Federica Sciarelli, in apertura di programma si potrebbe dire, ha dedicato con l’inviata Veronica Briganti al caso della scomparsa della 42enne Victorine Bucci, di cui non si sa più nulla dal 18 dicembre scorso.

Sparita nel nulla come la sua Fiat Panda rossa.

Una ricostruzione minuziosa della sua vita, dall’adozione in età scolare a Larino, gli studi alla Luiss di Roma, culminati nella laurea, poi il matrimonio con Andrea, finito con la separazione e il trasferimento per dieci anni a Dublino.

Victorine trascorsi i due lustri irlandesi torna in Molise e conosce il suo nuovo compagno, che ha dieci anni di più ed è ossessionato dalla gelosia, anche degli amici e del passato.

Una frequentazione osteggiata dalla madre, poiché lui è aggressivo, arriva a picchiarla in pubblico, a isolarla e oscurarne i social, a fingersi lei stessa per carpire informazioni dai suoi amici e quando la situazione degenera, i messaggi si trasformano in insulti.

Vicky era spaventata, ma metteva davanti forse la paura mista all’amore, un sentimento di riscatto rispetto alle nozze fallite in precedenza, questo almeno fino a quando non è stata costretta a rinunciare ai suoi amici, anche all’amica del cuore conosciuta a Roma, quand’erano studentesse e che ha lanciato l’appello a Chi l’ha visto?

Si torna alla sera dell’8 dicembre, quando lei torna dalla madre con visibili segni di percosse e di lesioni, viene accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per essere medicata, ma si rifiuta di sporgere denuncia. Passano dieci giorni, si arriva alla sera del 17 dicembre, Vicky cena con la madre e poi si sposta a Termoli, dove incontra il suo compagno, litigano in modo furente fino alle 3, almeno questo dicono i vicini, e poi sparisce nel nulla.

Quello che è accaduto dopo lo sappiamo già, le ricerche in mare, il rebus della sua macchina, il cellulare e i messaggi.

Ora, assieme a Procura e Carabinieri di Larino, si è messa in moto la macchina del programma del servizio pubblico, speriamo serva a dare luce al mistero, che perdura da 22 giorni.

Vicky cercava l’amore della sua vita, ha trovato un’avventura a tinte fosche.