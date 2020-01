TERMOLI. Fori su porte e serramenti, non sono una novità. La scorsa settimana avevamo denunciato questi segni di effrazione nei garage di via delle Tamerici, stavolta il luogo teatro delle scorribande miste tra vandaliche e predone è il borgo antico. Due notti fa una serie di tentativi di furti con scasso, che hanno visto coinvolti, ristoranti, pizzerie, B&B, sartoria e negozi di souvenir turistici.

Noi abbiamo ascoltato alcune vittime di questi tentativi di furti: «Siamo esasperati e non nascondiamo anche molto impaurite, per i continui episodi a cui siamo costretti ad assistere inermi. Noi nel borgo non ci sentiamo tutelati rispetto ad altre zone della città. Basterebbe per esempio far funzionare le telecamere una buona volta, e non tenerle lì solo per fare bella mostra. Noi siamo stati al buio per un diverso tempo - dice una commerciante - la sera torno a casa sempre al borgo, dopo il lavoro e non nascondo che finché non sono dentro casa la paura mi assale, ma anche in casa sono sola con i miei figli al primo piano, questi delinquenti mica si pongono problemi, poi con situazioni del genere, loro trovano terreno fertile».

Insomma il Borgo tanto bello e affascinante e baciato dal sole in giornate come quelle di oggi, la notte si trasforma in palestra per malintenzionati disposti a tutto pur di raggiungere i loro scopi delinquenziali.