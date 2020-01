Finge di essere suo nipote e truffa anziana

PETACCIATO. Truffa ai danni di un’anziana, a Petacciato.

E’ avvenuto nella mattinata di giovedì.

Una signora di 81 anni riceve una telefonata da un uomo che si è spacciato per un suo nipote residente all'estero, la donna tratta inganno dalla voce che sembrava proprio essere quella del nipote, riceveva la richiesta di preparargli una somma di denaro e qualche gioiello per raggiungere una cifra che si attestasse intorno ai 5mila euro che sarebbero serviti per pagare una fattura, lo stesso malfattore camuffatosi come nipote gli ha anche aggiunto che l'avrebbe chiamata l'ufficio postale per accordi diretti e che poi avrebbe mandato un suo dipendente a ritirare il tutto. Infatti dopo pochi minuti ecco puntualmente la telefonata di un sedicente impiegato dell'ufficio postale che preannunciava alla malcapitata che conosceva il nipote e che sarebbe passato a casa a ritirare quanto concordato.

Dopo meno di mezz'ora una persona di media statura, carnagione chiara che parlava correttamente l'italiano. La donna gli consegnava una cifra di molto inferiore meno di 500 euro e un paio di vecchi orecchini in oro, una collana d'oro, un anello oro con pietra incastonata, che poi era quello che aveva in casa in quel momento. il malfattore presa la roba, consegnava un pacchetto di materiale elettrico che prometteva sarebbe tornato a riprendersi nel pomeriggio con la promessa di riportare i valori prelevati.

Con un suo parente, dopo che il presunto e sedicente postino è sparito, comincia a balenare qualche dubbio che fosse stata truffata, la cosa fu certezza quando aprirono il pacchetto lasciato in pegno dal ladro e scoprivano che c'erano solo dei brik di succhi di frutta vuoti.

Tutto questo è accaduto in pieno giorno.