Nave cisterna danneggia con l'ancora la condotta sottomarina alle Tremiti

ISOLE TREMITI. Disguido alle Diomedee in questo secondo sabato di gennaio. Alle Isole Tremiti la nave cisterna ha danneggiato con l'ancora la tubazione sottomarina causando disagi e lasciando l'isola di San Nicola, paradossalmente, completamente senza acqua. «Ci auguriamo che venga risolto nel più breve tempo possibile e che domani arrivi l'autobotte, come si è detto, per tamponare il problema», riferisce uno dei presenti sull'arcipelago. Inoltre, dall'imbarco del porto di Termoli da oggi ha preso servizio la nave Carloforte, con l'Isola di Capraia ferma per la consueta manutenzione.