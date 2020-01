Scoperti e rimossi bocconi avvelenati alla colonia felina di Campomarino lido

CAMPOMARINO. La Polizia municipale di Campomarino è intervenuta oggi a seguito del rinvenimento di una ciotola con una decina di bocconi avvelenati, pare fatti con la pasta, presso una colonia felina di Campomarino lido regolarmente autorizzata e registrata. Gli agenti dopo la segnalazione hanno provveduto a rimuoverli e contattare immediatamente il servizio veterinario dell'Asrem per farli analizzare. Nell'attesa i bocconi sono tenuti in custodia dalla proprietaria della colonia stessa, regolarmente registrata. Questa deprecabile e sconcertante notizia serve anche come avvertimento, per i padroni di animali domestici, a tenere alta la guardia, ma anche per adottare cautela nella zona.