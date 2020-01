TERMOLI. Palazzo Crema in lento e inesorabile disfacimento a Termoli. Nonostante diverse ordinanze che imponevano allo stuolo di proprietari la messa in sicurezza di un immobile che potrebbe essere davvero di grande pregio, se recuperato, l'edificio cade letteralmente a pezzi, come dimostra il distacco di calcinacci e pietre, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sul lato di via Aubry.

Per fortuna nessun passante è rimasto coinvolto e tanto meno autovetture o motoveicoli, visto che i pezzi distaccatisi dai muri sono caduti fino in strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la Polizia municipale, l'area è stata poi transennata.