Operaio morto in Sevel, in settimana il conferimento degli incarichi per la perizia

ATESSA. Indagini in corso sulla morte di Cristian Terilli, il 28enne di Pignataro Interamna morto nel reparto lastratura della Sevel di Atessa lo scorso 3 gennaio durante dei lavori di manutenzione (Leggi).

Sono 6 gli indagati al momento per tre aziende diverse: 2 per Sevel, 2 per Comau e 2 per Sinergia (Leggi).

Come riporta la stampa frentana settimana prossima saranno conferiti a due tecnici di Roma, Alfredo Ripanucci e Rodolfo Fugger, gli incarichi per redigere le perizie volte a fare chiarezza sul tragico episodio mortale.

Per ora resta sotto sequestro la linea dove è avvenuto l'incidente mortale e per questa ragione è stata prorogata la cassa integrazione fino al prossimo 19 gennaio compreso (Leggi).