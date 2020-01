Vicky dove sei? Il giallo a Storie Italiane

TERMOLI. Dopo "Chi l'ha Visto?" e la "Vita in diretta", è toccato al programma condotto da Eleonora Daniele "Storie Italiane", stamani, nella programmazione di Rai Uno, fare il punto della situazione sulla scomparsa di Vicky, alias Victorine Bucci, la 42enne scomparsa ormai da 4 settimane in basso Molise.

L'inviato Maurizio Licordari si è collegato dal porto di Termoli e ha ricapitolato quanto successo e quanto emerso fino a ora. Non ci sono novità allo stato infatti, ma crescono fortemente i dubbi sulla sorte della ragazza adottata a Larino quand'era una bimba.

Tre le piste seguite dalla Procura, come viene ribadito in diretta nazionale, l'allontanamento volontario, l'omicidio e il suicidio.

Tutti sperano nella prima ipotesi, ovviamente. In studio anche Vladimir Luxuria, che ha evidenziato a suo dire le perplessità sulla vicenda, accostandola a quella di Samira, di cui è stato arrestato proprio oggi in Olanda il marito, per omicidio e occultamento di cadavere.