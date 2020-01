Tragedia sull'A14: muore un bimbo di 3 anni

TERMOLI. Tragedia sulla A14, incidente stradale tra due vetture e un bilancio drammatico: muore un bimbo di 3 anni con altri 3 feriti. L'incidente è avvenuto in territorio di Chieuti, poco prima delle 17.30.

Sulla A14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara è stata disposta la chiusura del tratto e al suo interno il traffico è bloccato con 2 km di coda, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 495.8 in cui sono rimasti coinvolte due autovetture. Dopo l'uscita obbligatoria di Poggio Imperiale si può percorrere la Statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Termoli.

Sul luogo dell evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia la Polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitario.