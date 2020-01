Auto con revisione e assicurazione scadute e conducenti ubriachi, stangati

TERMOLI. I Carabinieri della Compagnia di Termoli nel corso degli ultimi giorni hanno sviluppato azioni incisive di contrasto alle violazioni delle norme del Codice della Strada.



A livello nazionale, sono ancora udibili le eco sulle diverse morti causate da incidenti avvenuti sulle strade italiane, spesso per le condotte irregolari di alcuni automobilisti.

L’attenzione, pertanto, dei militari, in particolare della Sezione Radiomobile della Compagnia, si è concentrata su verifiche accurate sui mezzi in transito sulle arterie principali della città adriatica.

Nel corso degli accertamenti, un uomo, molisano, è stato controllato a bordo di un’autovettura, sprovvista di assicurazione e con la revisione scaduta, per cui il mezzo è stato sottoposto a sequestro con relativo ritiro della carta di circolazione.

Ieri sera, invece, un equipaggio dello stesso reparto, dopo aver fermato un veicolo e aver constatato che l’uomo alla guida, un trentanovenne originario dell’Europa dell’est ma residente in Molise, versava in un manifesto stato confusionale, ha proceduto al test etilometrico.

L’esito positivo del controllo, che superava abbondantemente il limite previsto per legge, ha prodotto l’immediata denuncia dell’uomo per guida in stato di ebbrezza e il relativo sequestro della vettura su cui viaggiava.

Nella circostanza, è stato possibile scoprire che il trentanovenne circolava sebbene la sua patente fosse stata sospesa.

I controlli dei Carabinieri continueranno a tutela della sicurezza della collettività anche nel corso dei fine-settimana, periodo in cui maggiormente si concretizza il rischio di condotte difformi da quanto previsto in materia di sicurezza stradale.