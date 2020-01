Street control, telelaser e centri mobili di revisione: controllo a tutto campo

CAMPOBASSO. La Sezione della Polizia Stradale di Campobasso, inoltre, ha intensificato nelle ultime settimane i controlli su tutte le principali arterie della provincia nell’ambito dei quali sono stati utilizzate particolari di cui è dotata la Polizia Stradale: “Street Control” (in grado di elaborare ed indicare in tempo reale se un veicolo, in transito o in sosta, sia provvisto di copertura assicurativa e/o di revisione o sia oggetto di furto), “Telelaser” (rilevatore di velocità istantanea utilizzato dalla Polizia di Stato per controllare la velocità dei veicoli in strada) e “Centri Mobili di Revisione” messi a disposizione dalla Direzione Generale Territoriale di Bari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con i quali sono stati realizzati controlli nel tratto autostradale molisano dell’A14, precisamente nell’area di servizio “Trigno Est”, nel perimetro del Comune di Montenero di Bisaccia.