Studentessa 17enne partorisce nel bagno della scuola

CAMPOBASSO. E' nata questa mattina, nel bagno della scuola frequentata dalla giovane mamma, con l'aiuto della bidella in contatto telefonico con il 118. Due chili appena per la bimba nata prematura ma che per fortuna sta benissimo. La ragazza era al settimo mese di gravidanza e non si aspettava di partorire da un momento all'altro. E' uscita dalla classe per andare in bagno dove ha rotto le acque, le sue urla sono state udite dalla collaboratrice scolastica che è corsa dalla ragazza e si è accorta che era in procinto di partorire. Così con l'aiuto di un medico del 118 a telefono, mentre nel frattempo l'ambulanza stava per arrivare, ha effettuato le manovre necessarie a far nascere la bimba. All'arrivo dell'ambulanza la neonata è stata affidata alle cure dei medici che l'hanno trasportata d'urgenza al reparto di Neonatologia del Cardarelli di Campobasso. Una situazione che ha creato momenti di panico nella scuola ma che, per fortuna, ha avuto un lieto fine.