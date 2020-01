TERMOLI. «Ora più che mai, fateci lavorare!» Una esclamazione dettata dalla drammaticità della vicenda, quella della dottoressa Isabella Ginefra, con le evoluzioni delle ultime ore che seppur hanno dipanato tragicamente la matassa della scomparsa della 42enne Victorine Bucci, Vicky per tutti, apre scenari di ulteriore mistero.

La presenza dei Carabinieri del nucleo sommozzatori di Pescara è stata a colpo sicuro, elementi investigativi in possesso della Procura di Larino evidentemente hanno condotto sul posto già scandagliato dal 19 al 23 dicembre dai sub dei Vigili del fuoco il tratto di mare interno al porto.

Stavolta, però, la Fiat Panda rossa è stata trovata, immersa in posizione obliqua e al suo interno ci dovrebbe essere (c'è) il corpo senza vita di Vicky.

Per motivi tecnici, non solo per la sopraggiunta oscurità, il recupero della utilitaria più ricercata del Molise nell'ultimo mese abbondante avverrà domattina, dove si compiranno anche rilievi utili al proseguimento dell'inchiesta.