Scontro tra auto e cinghiale nei pressi dell'ex Zuccherificio

TERMOLI. Stanno diventando davvero troppi gli episodi di cinghiali e auto che si scontrano. L'ultimo è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, sulla statale 87 Sannitica, nei pressi dell'ex stabilimento dello Zuccherificio del Molise. Per fortuna, danni alla macchina, ma pare nessuna conseguenza di rilievo per il conducente, se non un grande spavento.