Telecamere e testimoni, dubbi da chiarire: martedì l'autopsia sulla salma di Vicky

TERMOLI. Col trasferimento della Fiat Panda rossa, opportunamente messa in sicurezza, si è chiusa una giornata convulsa al porto di Termoli.

Oltre al recupero della macchina e del corpo senza vita di Vicky Bucci, su cui ci sarà l'autopsia martedì prossimo a Bari, resta il mistero legato alle immagini delle telecamere che immortalerebbero la vettura fiondata verso il molo Sud, ma mai più tornata indietro, alle 5.30-6 del 18 dicembre, quando c'è chi afferma di aver visto Vicky viva 4-5 ore dopo a Larino, in Comune.

«Non possiamo dare nessun tipo di elemento – ha detto il procuratore Isabella Ginefra - ora aspettiamo le operazioni tecniche che ci forniranno tutte le indicazioni del caso. Dobbiamo prima fare accertamenti di ogni tipo, a caldo non è possibile dire assolutamente nulla». Dopo il recupero, il corpo della 42enne di Larino, che è stato giudicato da una prima analisi in avanzato stato di decomposizione, è stato subito trasferito all’Istituto Medicina Legale di Bari, a quanto sembra resterà in una cella frigorifero fino all’inizio della prossima settimana quando si dovrebbe tenere l’autopsia. «Abbiamo questo cadavere che è stato trovato in acqua – ha detto il medico legale Francesco Introna - dobbiamo fare tutte le indagini identificative perché è molto decomposto. Dobbiamo esaminare gli abiti e poi, si prenderà il caso e si accerteranno le cause della morte. Dobbiamo accertarci che è lei, da quanto tempo era in acqua e definire le cause della morte».