Si ribalta un Tir carico di sansa sulla statale 16, traffico deviato a Chieuti

TERMOLI. Mattinata complicata sulla statale 16, in direzione Foggia. Un Tir carico di sansa si è ribaltato per cause al vaglio delle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto all'alba, proprio al bivio di Chieuti. L'autoarticolato si è coricato su un lato della sede stradale, disperdendone il carico in modo sparpagliato. Per fortuna conseguenze non gravi per il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco da San Severo, muniti di autogru per raddrizzare il tir e mettere in sicurezza la zona, oltre a Carabinieri e Polizia stradale. L'Anas ha dovuto deviare la circolazione su viabilità locale.