Ancora rilievi dell'Arma al porto di Termoli

TERMOLI. Il day after della storia drammatica e della tragica fine di una scomparsa che ha tenuto tutti col fiato sospeso per 5 settimane è quasi di calma piatta, al porto di Termoli. Imponente, ma dovuto, lo spiegamento delle forze dell'ordine ieri, poiché il recupero di un corpo senza vita è un atto doveroso. Al di là di come ci sia finita in mare, verità che dovrà riemergere, come è riemersa la salma di Vicky Bucci nella sua Fiat Panda rossa.

Stamani, sul molo Sud del porto di Termoli c'è una pattuglia dei Carabinieri, che sta compiendo ulteriori rilievi e atti d'indagine, coordinata come sempre dalla Procura della Repubblica di Larino, direttamente dalla dottoressa Isabella Ginefra e dalla Pm Marianna Meo.

Saranno giorni forse interlocutori, in attesa di quegli accertamenti irripetibili, soprattutto l'autopsia, che il professor Introna della Medicina legale di Bari eseguirà la prossima settimana.

