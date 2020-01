Il testimone conferma: la mattina del 18 dicembre Vicky è venuta al San Timoteo

TERMOLI. Con tenacia e buone maniere, abbiamo avuto anche il modo di scambiarci delle parole, l’inviata della Vita in diretta, Lucilla Masucci, è riuscita a intervistare per la prima volta dal 18 dicembre la professoressa Bucci, madre di Vicky.

Non solo, anche se senza mostrarsi direttamente in volto, ma parzialmente, la stessa giornalista di Rai Uno ha strappato la conferma diretta di uno dei due uomini che alle 10 di mattina del 18 dicembre l’hanno vista recarsi all’ospedale San Timoteo, probabilmente al bancone della reception, dove lei chiese la traduzione di un referto, poi passato in mano a un medico. Nessuno dubbio sulla data, era proprio il 18 dicembre, circostanza che sposta di 24 ore in avanti la vita della 42enne. Deposizione che viene tenuta in grande considerazione dalla Procura di Larino.

Lucilla Masucci, dal Molo Sud del porto di Termoli verifica direttamente se la Panda rossa avrebbe potuto finire in mare senza danni evidenti al telaio.

In studio, la criminologa Roberta Sacchi e Alberto Matano.

Nell’intervista alla Procuratrice Isabella Ginefra, emerge che ogni ipotesi è aperta, soprattutto occorre capire quando e come la vettura è finita in mare, in quel punto.

Porto chiuso, dove è difficile il gioco di correnti marine, e domande aperte. «E’ davvero venuta qui oppure l’auto si è immersa in un altro punto?»

Lucilla Masucci ha anche riferito la circostanza da noi pubblicata stamani, quella delle testimonianze e delle dichiarazioni spontanee rese da M. e dal fratello, ossia dall’ex compagno, quello additato quasi come mostro dalla cerchia di amici di Vicky e dalla madre, che come abbiamo anticipato ha rotto il silenzio durato oltre 5 settimane.

Pensava si fosse nascosta da lui, era rimasta dispiaciuta dal fatto che nemmeno a Natale e nelle festività si fosse fatta sentire, ma in realtà mai ipotizzava la tragica fine dell’adorata figlia adottiva. Circostanza comunicata a lei dai militari dell’Arma, dopo il ritrovamento dell’auto a opera dei sub di Pescara dell’Arma.

Riecheggiano quelle frasi materne, “Lei era legata alla vita”, “Le ho detto di lasciare quell’uomo, che la disprezzava, la picchiava, le impediva contatti con tutti”.

Infine, quell’audio, un vocale che racconta una pagina privata, che racconta Vicky, che l’ex compagno ha consegnato ieri sera alla Ginefra, dopo essersi chiuso in casa a piangere per due giorni, a tragedia conclamata, e che difficilmente sarà resa pubblica.