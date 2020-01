Ricoverato in chirurgia al San Timoteo il 61enne rimasto ferito sulla statale 87

TERMOLI. Ha rimediato fratture un po’ dappertutto, con traumi al torace, al capo e agli arti superiori, ma se la caverà. Incidente dalla dinamica drammatica e rocambolesca quello avvenuto poco dopo le 13, quando una Citroen Cx nera che si stava immettendo sulla statale 87 di fronte all’ingresso del casello autostradale dell’A14, è finita contro il guardrail, in tre punti distinti. Al volante un 61enne di Termoli, N. D. E., che è stato sbalzato dall’abitacolo, finendo sul selciato. L’auto si è poi capovolta al termine della carambola.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso, che hanno soccorso l’uomo assieme ai medici del 118 e ai volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasportato d’urgenza il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Il 61enne si trova ora ricoverato nel reparto di Chirurgia generale. Il sinistro è stato rilevato dai Carabinieri della compagnia di Termoli, mentre il traffico è stato deviato dagli agenti del commissariato di Polizia verso la bretella della Bufalara per i veicoli in transito verso Sud, sia per via Corsica che sulla statale 16.