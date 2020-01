Mondo calcistico giallorosso in lutto, addio all'ex custode dello stadio Cannarsa Antonio Canonico

TERMOLI. A 89 anni ieri è venuto a mancare Antonio Canonico.

Era giunto a Termoli negli anni 70 con la realizzazione dello stabilimento Fiat nella nostra città e anche lui assieme a tanti altri aveva scelto la nostra città come sua nuova sede di residenza per il lavoro.

La persona di cui stiamo parlando, Antonio Canonico, di carattere molto aperto ed espansivo, ha da subito amato la nostra realtà e grazie al suo carattere socievole non ci ha messo molto tempo a farsi apprezzare e crearsi delle nuove amicizie.

Chi vi scrive è uno di questi che lo ha preso subito in simpatia, ci siamo conosciuti sul campo di calcio termolese il glorioso stadio Cannarsa, che lui amante del calcio avendolo anche a pochi passi da casa sue le famose prime case denominate Case Fiat, dove alloggiavano tutti coloro che da Torino si erano trasferiti nella nostra città appunto nei primi anni 70 come appunto Antonio.

Per un lungo periodo ha ricoperto il ruolo di custode dello stadio Cannarsa, quelli erano tempi in cui il calcio a Termoli era di prima scelta, e lui Antonio ci ha subito conquistati con la sua verve la sua parlantina torinese una voce squillante, sempre disponibile con tutti, insomma una persona schietta e che non potevi non prendere in simpatia. Era tempo che non lo vedevamo, l'ultima volta - tempo fa - quando ci siamo visti la prima cosa che mi ha chiesto, visto che non frequentava più assiduamente lo stadio anche per motivi di salute, come va il Termoli ? Purtroppo lo delusi dicendogli che non stava andando bene. Oggi quando ci hanno dato la triste notizia ci siamo rattristati perché nonostante ci dicano di noi termolesi siamo aperti all’accoglienza di forestieri.

Antonio pur non essendo termolese ha fatto di tutto per esserlo e dobbiamo dire che ci è riuscito perfettamente.

Buon viaggio Antonio e sentite condoglianze alla famiglia, i funerali si svolgeranno oggi 24 gennaio alle 15.30 presso la Chiesa di Gesù Crocifisso in Termoli.