La comunità di Larino attonita e sgomenta per la perdita della sua Vittorina

LARINO. Una cittadina attonita, persa in un grigiore emotivo collettivo per il triste epilogo della scomparsa di Vittorina, come la chiamavano a Larino. Da martedì sera c’è incredulità invischiata di rabbia profonda per quanto accaduto, tutti coloro che la conoscevano , in questo periodo di attesa intriso di mistero fitto, hanno fortemente auspicato che si trattasse di un allontanamento volontario, magari tornando ai luoghi natii. Una ipotesi molto auspicata, già sperimentata in altri momenti, forse legata a periodi di fragilità emotiva o semplicemente desiderio di attuare cambiamenti. Vittorina, così chiamata dagli amici della cittadina frentana, ove ha trascorso tutta la sua infanzia venendo dal Ciad all’età di cinque anni, aveva conquistato tutti. Amata dai suoi genitori e da chiunque l’ha conosciuta: tutti alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore esprimono commenti di vicinanza alla mamma e alla ragazza, alla stessa Vittorina che non meritava affatto questa sorte infausta. Era impossibile, asserisce qualche conoscente, che fosse scomparsa nel nulla insieme alla stessa macchina, la fiat Panda rossa che purtroppo è riaffiorata dalle acque del porto di Termoli, ma tante sono le ipotesi balenate nelle menti. Tutte le incongruenze inerenti la sua scomparsa, dal ritrovamento del telefonino con una sim da poco acquistata e alla paura che ella viveva sulla sua pelle e confessata a pochissimi amici, sono stati gli argomenti molto discussi tra i cittadini e anche motivo di tanta riflessione. Come dicono in tanti, se i fatti fossero andati diversamente o meglio se avesse confidato alla persone giuste quanto le stava accadendo, forse lei ora sarebbe viva. Eppure, aggiunge qualche amica, Vittorina ha girato il mondo, ha viaggiato tanto e avuto tante opportunità, innamorata della vita e della sperimentazione, chi lo avrebbe mai detto che poi potesse perdere la vita nel mare di Termoli in modo così brutale e di dubbia sintesi.

A volte si chiudeva in un silenzio che preoccupava, aggiunge qualcun altro che pure ha conosciuto bene Vittorina, e forse nelle pieghe di quei silenzi si racchiude proprio il preannuncio di questo triste epilogo. Ma chi è davvero questo compagno, quest’uomo che si relazionava con Vittorina, che la braccava con una gelosia mostruosa, furibonda, condizionandola nelle sue scelte e frequentazioni, se lo chiede tutta Larino. C’è un desiderio di verità, di chiarezza a tutela della ragazza solare e amica di tutti che aveva davanti a se ancora tanta storia da scrivere. Tanti i messaggi degli amici sui social durante l’attesa, molto diretti, che le chiedevano di tornare, quasi un voler esorcizzare un epilogo che negli ultimi giorni cominciava a profilarsi. Non ci si rassegna, in una piccola comunità ove ci si conosce tutti non può e non deve, asseriscono in tanti, passare con poca attenzione un evento che ha tenuto tutti con il fiato sospeso: la comunità è come un’unica famiglia nel bene e nel male. La riflessione sull’accaduto è necessario per ritrovare il senso di appartenenza, ma deve anche insegnarci ad essere più attenti l’uno con l’altro, riporta una cittadina, forse Vittorina poteva essere aiutata e noi siamo stati assertivi o ignavi. Ma probabilmente la verità che verrà fuori nei prossimi giorni, come ha rimarcato anche il Procuratore Isabella Ginefra, la vettura ed il corpo della povera Vittorina parleranno, racconteranno quanto più possibile delle ultime ore della sua vita. Un amico alla notizia del ritrovamento le dedica un saluto, un ciao arricchito di una delicata descrizione del suo arrivo nella comunità: quando sei arrivata a Larino eri poco più di una bambina, come tutte le ragazzine della tua età, portavi dietro quella genuinità e radiosa vitalità che lasciava trasparire tutta la tua vivacità. Quasi ti nascondevi dietro quei mille riccioli neri e quei grandi occhioni neri, sempre brillanti che di certo non nascondevano il ritmo dell’Africa. La prima cosa che ho notato in te la vera essenza, il saper ridere e gioire sempre, unirsi e fare di un semplice incontro un momento di infinita felicità. Ciao Vittorina. Senza se e senza ma, un destino o forse la sfortuna di scontrarsi con episodi infausti quello di Vittorina, resta lo sconforto generale che aleggia in ogni angolo di Larino e che vorrebbe aver mai vissuto questo lutto.