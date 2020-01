Si sente male in bici, cade e muore nel tragitto in ambulanza verso l'ospedale

TERMOLI. Si sente male in sella alla sua bici, cade e viene soccorso, ma giunge morto all'ospedale San Timoteo. Epilogo drammatico per il 73enne G. P., netturbino in pensione, molto noto a Termoli, anche perché viaggiava sempre in bicicletta.

Il malore l'ha avuto mentre si trovava in via Maratona, nei pressi della farmacia Cappella, poco prima delle 16.30.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza e i Vigili urbani. Purtroppo, nonostante la corsa disperata al Pronto soccorso, l'anziano è deceduto nel tragitto.