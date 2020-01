Aggredita nel suo studio legale da un cliente, Bonafede telefona all'avvocato Mariangela Di Biase

CAMPOBASSO. Nel giorno della giornata internazionale degli avvocati in pericolo la 39enne Mariangela Di Biase è stata aggredita – ieri pomeriggio - da un cliente nel suo studio a Campobasso. Ha rimediato lesioni guaribili in 15 giorni. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Un caso assurto a livello nazionale, con la nota dell’Aiga e persino la telefonata avuta dalla professionista da parte del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. «Ennesima aggressione ai danni di un avvocato. L'Aiga Nazionale esprime solidarietà e incondizionata vicinanza alla stimata e apprezzata collega Mariangela Di Biase, componente dell'ufficio legislativo Aiga che, nella giornata di ieri, è stata vittima di un'aggressione subita all'interno del suo studio, durante un appuntamento con un assistito. L'avvocato Di Biase è stata successivamente ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Campobasso riportando lesioni pari in 15 giorni.

La gravità dell'episodio ci colpisce particolamente anche perché avvenuto nella Giornata Internazionale degli avvocati in pericolo, istituita ai fini di sensibilizzate l'opinione pubblica sulle minacce subite ormai troppo spesso dagli avvocati nello svolgimento della professione. Aiga ha stigmatizzato in più occasioni il clima di sfiducia che ormai troppo frequentemente si manifesta con episodi di violenza nei confronti degli avvocati solo per il ruolo centrale e di diretto approccio che hanno con i cittadini nello svolgimento della professione forense. Infatti, l’Associazione ha sensibilizzato le forze politiche ed ha, già nei mesi scorsi, depositato una propria proposta di legge volta all'inserimento di un'aggravante specifica relativa alle lesioni cagionate agli avvocati nell'esercizio della professione. Facendo nostre le parole recentemente espresse dalla Corte di Cassazione, I’Aiga auspica che qualunque cittadino comprenda la nobile funzione dell'avvocati, che è la libertà di difendere i propri assistiti in condizioni di sicurezza ed incolumità personale. Queste devono essere le condizioni imprescindibili, lo svolgimento della funzione della professione quale attuazione del diritto costituzionale di difesa, a sua volta funzionale alla salvaguardia ed alla realizzazione dei diritti fondamentali della persona».