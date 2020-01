Netturbino in pensione deceduto dopo il malore in bici, lunedì i funerali del 74enne al Crocifisso

TERMOLI. E' stato restituito subito ai familiari il feretro del 74enne nettturbino in pensione Giuseppe Polimene, deceduto ieri pomeriggio nel tragitto in ambulanza da via Maratona al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, dove è giunto già privo di vita. "Peppino", come lo chiamavano a Termoli, quando passava in sella alla sua bici con l'inconfondibile tuta da lavoro azzurra. Fatale al pensionato il malore avuto sempre in sella alla sua bici, nei pressi della farmacia Cappella, che gli ha causato una caduta a terra, poi soccorso, ma vanamente, dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli, assieme alla Polizia municipale di piazza Kennedy.

I funerali avranno luogo domani, lunedì 27 gennaio, dalle 10, alla chiesa del Crocifisso, a Termoli. Alla famiglia Polimene il cordoglio di Termolionline.