TERMOLI. Vento sostenuto oggi in basso Molise e a causa di queste raffiche, un grosso albero è caduto, attorno alle 15:30 di oggi, ostruendo completamente la carreggiata sulla Ss 483 tra Termoli e Guglionesi. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. Gli uomini del 115 hanno lavorato alacremente per rimuovere i ceppi dell'arbusto secolare, la cui caduta fortunatamente non ha fatto registrare danni a veicoli in transito. Il traffico è stato interrotto e deviato per il tempo necessario allo sgombero e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'evento, permettendo così alla circolazione di riprendere.