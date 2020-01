Albero pericolante in via Asia, intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia locale e operai del Comune Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Giornata davvero impegnativa per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli. Sono intervenuti stasera, in via Asia 12, a causa dell'ennesimo albero pericolante. Intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale per rintracciare i proprietari delle auto parcheggiate. L'area è stata transennata dagli operai del Comune. Gli uomini del 115 hanno richiesto l'ausilio dell'autoscala proveniente da Campobasso.