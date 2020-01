Il 56enne ex compagno di Vicky indagato, «E' un atto dovuto per gli esami peritali»

LARINO. La partecipazione agli accertamenti irripetibili che saranno eseguiti dopo gli incarichi conferiti alle 11 al professor Francesco Introna e alle 15 ai tecnici che dovranno esaminare le correnti marine e la Fiat Panda rossa, al cui interno è stato ritrovato il corpo senza vita della 42enne Victorine Bucci, hanno visto l'iscrizione nel registro degli indagati del 56enne compagno della donna deceduta. Un atto dovuto quello che trapela dalle stanze della Procura di Larino. Al conferimento degli incarichi presenti il legale di M., Ruggiero Romanazzi, e l'avvocato scelto dalla madre di Vicky, Eugenio Marinelli.

Intanto, è emersa una terza testimonianza potenziale, ma non confermata, è stata verbalizzata nella serata del 20 dicembre da parte di una donna che avrebbe visto una ragazza di colore simile a Vicky (ma non in volto) nei pressi di una stazione di servizio lungo la statale Bifernina.

L'autopsia del professor Introna all'istituto di Medicina legale di Bari avrà luogo domattina, alle 9, e durerà tutta la giornata.