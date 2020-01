Va in frantumi anche la storica targa della Torretta Belvedere

TERMOLI. Non solo la targa di Palazzo D'Andrea. Va in pezzi anche quella della Torretta Belvedere.

Ieri sera la targa che indica il posto era a terra in frantumi. Se sia caduta per cause naturali o dolosa questo non è dato a sapersi, questa mattina comunque i resti della targa non c'erano più e gli abituali "Ragazzi del muretto " che stazionano lì quotidianamente ci hanno detto che probabilmente sono stati tolti da alcuni operai del comune stesso che lavorano all'interno del locale per renderlo di nuovo operativo come ufficio Cultura, prossimamente.