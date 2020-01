Pali sprovvisti della messa terra in via Napoli, si ferma a fare stretching e becca una scossa Copyright: Termolionline.it

Pali sprovvisti della messa terra in via Napoli, si ferma a fare stretching e becca una scossa Copyright: Termolionline.it

Pali sprovvisti della messa terra in via Napoli, si ferma a fare stretching e becca una scossa Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Un cittadino termolese ci porta a conoscenza di un fatto a cui bisognerà porre rimedio. Il nostro lettore è un abituale jogger, quasi tutti i giorni corre e ieri pomeriggio sul tardi passando per via Napoli, nei pressi della struttura dell'Opera Serena, fermandosi un attimo a fare stretching si era appoggiato su un palo dell'illuminazione pubblica e suo malgrado appoggiandosi ha sentito il pizzicare classico di una scossa elettrica, ripreso dallo spavento ha indagato ed ha notato che i paloni sono sono sprovvisti del filo gialloverde che indica la messa a terra di eventuali scariche di tensioni.

Questo in via Napoli, visto che come mostrano le foto ai piedi dei pali ci sono dei buchi aperti, cosa che invece allo stesso tipo di pali nei pressi della chiesa San Pietro sono chiusi e non danno scariche elettriche.

Il nostro lettore ci segnala questa anomalia di via Napoli con la speranza che venga mandato qualche tecnico e possa rimettere al più presto in sicurezza l'area.

Enel Sole non doveva cambiare il parco dei lampioni?