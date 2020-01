Coronavirus è psicosi: bimba di ritorno dalla Cina esortata a restare a casa

VENAFRO. Risiedono a Venafro da anni dove gestiscono un'attività commerciale, la loro bimba frequenta l'istituto Don Giulio Testa e hanno pensato di rientrare in Cina, loro Paese d'origine, per festeggiare il Capodanno cinese.

Al loro rientro in Italia però l'amara sorpresa: la loro bimba non può continuare a frequentare la scuola, almeno per qualche giorno e in via precauzionale a causa del rischio Coronavirus.

Fin qui potrebbe anche essere tutto secondo un eventuale protocollo e a tutela della salute degli altri bambini. Ma i genitori della bimba al suo rientro a scuola, proprio al fine di tutelare gli altri compagni ed evitare polemiche, hanno prodotto un certificato medico del pediatra nel quale si attesta il buono stato di salute della piccola.

Questo, a quanto emergerebbe dalla testimonianza di alcune mamme, non è bastato ai genitori dei compagni di classe della giovane studentessa che hanno con insistenza chiesto ed ottenuto che la stessa rimanesse ancora a casa per qualche giorno.

Certo è che la situazione è sfuggita di mano e la psicosi da Coronavirus sta pian piano travalicando i confini del buonsenso.