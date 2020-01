Otto ore di autopsia sulla salma di Vicky, per i risultati ci vorranno almeno 40 giorni

LARINO. E’ durata all’incirca 8 ore l’autopsia effettuata ieri a Bari, dal professor Francesco Introna, sulla salma di Victorine Bucci.

Ci vorranno almeno 40 giorni, secondo quanto avrebbe riferito lo stesso medico legale, a fronte dei 90 concessi dalla Procura di Larino. Il cadavere di Vicky, ripescato dopo un mese, si presume, dalla sua scomparsa, era in avanzato stato di decomposizione, non si è potuta accertare subito la causa del decesso e se fosse morta per annegamento.

Introna dovrà studiare i tessuti dei polmoni, anch’essi decomposti, per scoprire se abbia inalato o meno plancton.

L’unico elemento certo è che Vicky non sia morta per cause violente.