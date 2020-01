TERMOLI. Esercitazione congiunta anti-terrorismo questa mattina al porto di Termoli.

Ha visto impiegato il personale della Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

L'esercitazione preventiva antiterroristica prevedeva l'avvistamento di una barca di piccole dimensioni contrassegnata con strisce rosse e bianche con due uomini a bordo, segnalati come possibili terroristi, questo ha fatto sì che s'innescasse e scattasse immediatamente il piano sicurezza e prevenzione, perché le notizie parlavano che i due sospetti a bordo dell'imbarcazione portassero contenitori di idrocarburi, ma che in realtà non si sapeva di che natura fossero.

Quindi in una situazione di incertezze si è pensato bene di allertare i Vigili del Fuoco per cercare di capire con i loro mezzi l'aspetto chimico delle sostanze trasportate, quindi per questo sospetto, automaticamente è scattato per ognuno delle forze dell'ordine impegnate nell'esercitazione, il piano funzionalità interforze - che ha funzionato a meraviglia dimostrando che Termoli nel quadro prevenzione e sicurezza su tutti i fronti è attrezzata e professionalmente preparata.