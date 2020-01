"Giornata della Pace 2020": dare voce e vita al messaggio di Papa Francesco

TERMOLI. Testimonianze, giochi, angoli di riflessione, marcia e messa conclusiva presieduta dal Vescovo per dare voce e vita al messaggio del Santo Padre Francesco: “La pace come Cammino di Speranza – Dialogo, Riconciliazione e Conversione Ecologica”.



L'evento è organizzato dall'Azione cattolica diocesana in collaborazione con la Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali

Anche quest’anno l’Azione Cattolica diocesana in collaborazione con la Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali promuove la Giornata diocesana della Pace. Si tratta di un momento importante del cammino diocesano e della Consulta come evento di incontro, festa e preghiera. L’intento dell’iniziativa e quello di dare voce e vita al messaggio per la pace 2020 di Papa Francesco che ha per tema: “La pace come Cammino di Speranza – Dialogo, Riconciliazione e Conversione Ecologica”.

Per l’Azione Cattolica dei Ragazzi la Giornata della Pace giunge alla fine del “Mese della Pace” percorso di formazione sui temi della pace e della fraternità universale. Piazza la Pace è lo slogan che caratterizza l’iniziativa di Pace 2020: un invito e un impegno a mettere in campo tutte le proprie capacità a servizio del bene comune. In un tempo in cui spesso la difficoltà o l'impossibilità a soddisfare i bisogni primari impedisce di essere cittadini a tutti gli effetti e di costruire comunità realmente accoglienti e generative per tutti.

Il programma prevede il ritrovo alle 9 in piazza Monumento a Termoli; alle 10 testimonianze di pace e gioco del Dado della Pace; alle 11,15 partirà la Marcia della Pace e alle 12, in Cattedrale, Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Gianfranco De Luca.

Le testimonianze verteranno su tre parole chiave ( Speranza, Dialogo e Conversione ecologica), che attraversano tutto il messaggio per la Pace 2020 di Papa Francesco.

Per la speranza ci sarà la testimonianza di Maria Grazia Mazzella Di Bosco, una giovane di Termoli che fa parte dell’associazione Unitalsi. Racconterà come, attraverso la sua esperienza di vita, ha imparato a ricercare e vivere la speranza, ha conseguito due lauree, ha molti interessi e ogni giorno è per lei un inno alla vita.

Per il dialogo si ascolterà l'esperienza di Antonella Dirella, del Movimento di Comunione e Liberazione. Racconterà la storia di un dialogo tra la nostra diocesi e quella ortodossa di Kemeroto in Siberia seguendo il cammino di una reliquia di San Timoteo. Antonella spiegherà come il dialogo ecumenico è possibile e diventa esempio per ogni tipo di dialogo.

Per la Conversione Ecologica testimonianza di Michele Monachetti, che nella tenuta Almerita di Ururi produce olio di qualità rispettando l’ambiente e assumendo senza tetto e persone emarginate per i lavori in campagna.

CENTRO PASTORALE PER LA RECIPROCITA' E COMUNICAZIONE

Piazza S. Antonio, 8 – 86039 Termoli (Cb) Tel. 0875707148 - 3498360017 - Fax 0875709129

Il gioco del “Dado della Pace” è affidato al Movimento dei Focolari, ogni lancio di dado un impegno per costruire la pace.

Negli Angoli di Pace, l’ Azione Cattolica dei Ragazzi, oltre a curare l’organizzazione di tutta la Manifestazione, proporrà ai ragazzi riflessioni sulla Carta dei diritti del Fanciullo ed altre esperienze di pace.

In piazza altre Associazioni e Movimenti creeranno altri “Angoli di Pace” proponendo scambi e conoscenza reciproca.

Le Suore di Maria Immacolata di Nyeri, con la loro presenza, animeranno con canti della cultura africana diversi momenti della giornata.

Sostieni anche tu progetti solidali

Sono due progetti scelti per l'iniziativa di pace di quest'anno, entrambi volti a supportare persone e famiglie in difficoltà a causa di contesti sociali ed economici caratterizzati da grande e povertà e fortissime difficoltà sociali.



Le due associazioni alle quali saranno destinati gli aiuti raccolti con varie iniziative operano una in Pakistan, l'associazione “Missione Shahbaz Bhatti Onlus”, che opera nel Punjab, con il progetto “aggiungi una pecora” e l’altra in Africa, con l’associazione “l’Africa chiama” con il progetto “Special children”. Luoghi, questi, nei quali spesso la garanzia di livelli anche minimi di sussistenza economica, istruzione, tutela dei diritti è pregiudicata da condizioni economiche e sociali difficilissime.